Waldbrand in Gangwon ist unter Kontrolle

Photo : YONHAP News

Die Feuerwehr und die Forstbehörde in Südkorea haben einen Waldbrand, der Sonntagnacht in der östlichen Provinz Gangwon ausgebrochen war, unter Kontrolle gebracht.Die Flammen hatten 5000 Quadratmeter Waldgebiet zerstört.Das Feuer brach auf einem Berg im Landkreis Yangyang aus. Es konnte am frühen Montagmorgen gelöscht werden. Berichte über verletzte Personen lagen nicht vor.Die Behörden setzten Hubschrauber ein, um sicherzustellen, dass das Feuer vollständig gelöscht ist.Die Brandursache war zunächst unklar.