Eiskunstläufer Cha Jun-hwan und Yoo Young gewinnen Bronze bei ISU Grandprix

Photo : YONHAP News

Beim 4. ISU Eiskunstlauf Grand Prix NHK Trophy haben Cha Jun-hwan und Yoo Young jeweils eine Bronzemedaille gewonnen.Beim Wettbewerb am Samstag im Yoyogi National Stadium in Tokio belegte der 20-jährige Cha mit insgesamt 259,60 Punkten (Kür:163,68, Kurzprogramm: 95,92) den dritten Platz. Erster wurde Shoma Uno aus Japan, gefolgt von Vincent Zhou aus den USA.Im Einzel der Frauen gewann Yoo Young mit insgesamt 203, 60 Punkten die Bronzemedaille. Damit erreichte Yoo nach dem Rücktritt von Kim Yuna 2019 als erste Südkoreanerin das zweite Mal in Folge beim ISU Senior Grandprix einen Podiumsplatz. Gold ging Kaori Sakamoto aus Japan und Silber an Mana Kawabe ebenfalls aus Japan.