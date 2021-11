6. Berlin-Bürgermeister-Cup für Taekwondo fand am letzten Samstag statt

Photo : KBS News

Taekwondo gilt als Vorreiter der koreanischen Welle und erfreute sich bereits vor K-Pop und koreanischen Fernsehserien Beliebtheit im Ausland.Am letzten Samstag versammelten sich die Taekwondo-Liebhaber aus Europa an einem Ort in Berlin.Bürgermeister Michael Müller eröffnete den sechsten internationalen Berlin-Bürgermeister-Cup 2021 für Taekwondo. Er hieß alle Teilnehmer und ihre Familien sowie Freunde, die die wunderbare Sportveranstaltung gemeinsam erleben, willkommen.Eine koreanische Künstlergruppe sorgte mit dem traditionellen Fächertanz für feierliche Stimmung. Kinder spielten die traditionelle Trommel. Es folgte eine energiegeladene Demonstration von wichtigen Techniken der koreanischen Kampfsportart.Die dieses Jahr zum sechsten Mal stattfindende Sportveranstaltung hat sich als Fest der Taekwondo-Liebhaber etabliert. Rund 200 Taekwondo-Sportler aus fünf europäischen Ländern nahmen an der Veranstaltung teil.Eine elfjährige Teilnehmerin sagte, sie möge Taekwondo sehr. Wenn man seinen Verein kenne, mache man alles gemeinsam. Wenn man etwas nicht schaffe, werde man motiviert, so die junge Teilnehmerin.Trotz Schwierigkeiten wegen der Pandemie konnten die Taekwondo-Liebhaber unabhängig von Nationalität und Alter an diesem Tag eins werden.