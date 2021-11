Regierung will unter anderem in Vietnam sichergestellten Harnstoff zügig einführen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will unter anderem in Vietnam und Russland sichergestellte 39.000 Tonnen Harnstoff sowie acht Millionen Liter Harnstofflösung zügig ins Land einführen.Dies sagte der Minister für Handel und Industrie Moon Sung-wook bei seinem Besuch der Produktionsstätte des Unternehmens Lotte Fine Chemical in Ulsan. Das Unternehmen gilt als größter Hersteller Südkoreas für Harnstofflösung.Das Verfahren für den Import von Harnstoff aus China laufe ebenfalls reibungslos. Die Regierung wolle die Kooperation mit weiteren Ländern in Südostasien und im Mittleren Osten fortsetzen, um mittel- und langfristig den Importmarkt zu diversifizieren.Moon bedankte sich außerdem bei dem Unternehmen dafür, trotz des rapiden Anstiegs den Preis von Harnstoff eingefroren zu haben.Das Unternehmen Lotte Fine Chemical stellte jüngst 18.900 Tonnen Harnstoff sicher und ist dabei, Harnstofflösung für Dieselautos zu produzieren.