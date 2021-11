Mehr als drei Viertel der Intensivbetten für Covid in Metrolregion Seoul

Photo : YONHAP News

Mehr als drei Viertel der belegten Intensivbetten für schwererkrankte Covid-19-Patienten in Südkorea befinden sich in der Metropolregion Seoul.Bis zum Sonntagnachmittag seien 76,4 Prozent der Betten für Covid-Intensivpatienen in Seoul, Incheon sowie in der Provinz Gyeonggi belegt gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit.Das bedeute, das derzeit nur noch 162 der insgesamt 687 Betten in der Hauptstadtregion unbelegt seien.Obwohl die Belegungsrate in dieser Region höher werde, könnten im ganzen Land die Kapazitäten für Intensivbetten ausgeweitet werden, sagte ein Ministeriumsbeamter im südkoreanischen Rundfunk. Die Regierung wolle am Dienstag die Bedingungen für Notfallmaßnahmen nennen, falls die Kapazitäten nicht ausreichen sollten.Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden kämpfen derzeit mit einer steigenden Zahl von Neuinfektionen im ganzen Land.