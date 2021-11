DP-Präsidentschaftskandidat schlägt Gespräche über Hilfen in der Pandemie vor

Photo : KBS News

Der Präsidentschaftskandidat der in Südkorea regierenden Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, hat seinem Rivalen Yoon Seok-youl von der oppositionellen Partei des Volkes (PPP) Gespräche über bedingungslose Hilfen in der Corona-Pandemie vorgeschlagen.Lee bezog sich in seinem Vorschlag auf Yoons Versprechen, dass im nächsten Jahr 50 Billionen Won für kleine Unternehmen bereitgestellt würden, die von den Folgen der Pandemie besonders stark betroffen seien.Beide Bewerber für das Präsidentenamt sollten sich zunächst über allgemeine Hilfen beraten, sagte Lee bei einem Treffen des DP-Wahlkomitees. Die nächste Präsidentenwahl findet im März statt.Lee kritisierte zugleich Finanzminister Hong Nam-ki für die Entscheidung der Regierung, das Budget für die Ausgabe von regionalen Gutscheinen von 20 Billionen Won in diesem Jahr auf 6 Billionen Won im nächsten Jahr kürzen zu wollen.Yoon besuchte unterdessen eine Veranstaltung des früheren geschäftsführenden PPP-Vorsitzenden Kim Chong-in, der das Wahlkomitee der Partei leiten soll. Kim könne vor der nächsten Wahl eine wichtige Rolle für die Partei spielen, sagte Yoon.