Nordkoreas Machthaber absolviert ersten öffentlichen Auftritt seit mehr als einem Monat

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat nach mehr als einem Monat wieder einen öffentlichen Auftritt absolviert.Wie die staatlichen Medien in Nordkorea am Dienstag berichteten, besuchte er die Stadt Samjiyon im Nordwesten an der Grenze zu China. Dort wurde vor Jahren ein wichtiges Entwicklungsprojekt in Gang gebracht.Samjiyon liegt am Fuß des Bergs Paekdu, dem höchsten Berg auf der koreanischen Halbinsel. Die Stadt ist als Geburtsort von Kims Vater Kim Jong-il bekannt.Das dortige Entwicklungsprojekt gilt als Steckenpferd Kims, seit dieser Ende 2011 Machthaber wurde. Laut nordkoreanischen Medien sollen die Arbeiten dort dieses Jahr abgeschlossen werden.Ursprünglich sollte die letzte der drei Bauphasen schon 2020 zum 75. Jahrestag der Parteigründung beendet worden sein. Offenbar aufgrund der strengen Sanktionen und der Grenzschließung wegen Covid-19 konnte der Termin nicht eingehalten werden.Kim habe vor Ort die Projektverantwortlichen für ihre Loyalität, ihren unbändigen Willen und ihre schweißtreibende Arbeit gelobt. Das Projekt sei Ausdruck des eisernen Willens, auf eigene Faust Wohlstand zu schaffen.Nordkoreas Medien hatten zuletzt im Zusammenhang mit einer Rüstungsschau am 11. Oktober über einen öffentlichen Auftritt des Machthabers berichtet.