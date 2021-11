Vizeaußenminister Choi: Kriegsende-Erklärung als Rahmen für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Der erste Vizeaußenminister Choi Jong-kun hat die Wichtigkeit einer Kriegsende-Erklärung für den Friedensprozess in Korea hervorgehoben.Damit würde ein Rahmen geschaffen, aus dem keine Partei so leicht ausbrechen könnte und eine formelle Erklärung des Kriegsendes sei ein guter Weg, sagte er am Montag in Washington D.C. bei einer Veranstaltung der Korea Foundation und der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies.Südkorea bemühe sich um nachhaltige Strukturen für den Umgang mit Nordkorea, auch wenn der Friedensprozess lang und schmerzhaft werden könnte.Nordkorea möge Zweifel haben und zögern, doch sei es wichtig, einen Rahmen zu schaffen, in dem Nordkorea überzeugt werden könne, den Prozess fortzuführen.Eine Kriegsendeerklärung wäre ein guter Anfang hierfür, doch lasse sich kaum voraussagen, ob Nordkorea darauf positiv reagieren werde.Seoul beabsichtige mit einer solchen Erklärung, unwiderrufliche Fortschritte bei der atomaren Abrüstung zu machen und den Waffenstillstand in einen Frieden zu überführen, erläuterte der Vizeminister.