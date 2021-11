UN-Funktionär verurteilt Chinas mögliche Rückführung nordkoreanischer Flüchtlinge

Photo : YONHAP News

Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Nordkorea, Tomas Ojea Quintana, hat die mögliche Rückführung nordkoreanischer Flüchtlinge durch China kritisiert.Die mögliche Zwangsrückführung durch die chinesische Regierung stelle eine äußerst ernsthafte Problematik und eine Herausforderung für internationale Gesetze dar, zitierte ihn der US-Sender "Voice of America" am Montag.Quintana zeigte sich nicht einverstanden mit dem Argument der chinesischen Regierung, dass das Verbot einer Zwangsrückführung auf Basis internationaler Gesetze für nordkoreanische Flüchtlinge nicht gelte, weil sie illegale Einwanderer seien.Es sei sehr bedauerlich, dass Peking dem wichtigen Prinzip ausweiche, dass jeder Mensch vor Folter und Misshandlungen geschützt werden solle und sein Status dabei nicht in Frage gestellt werden dürfe. Peking solle bei der Behandlung nordkoreanischer Flüchtlinge nicht einheimische Gesetze, sondern die UN-Antifolterkonvention und den UN-Flüchtlingspakt anwenden, hieß es.Quintana berichtete im August, dass etwa 1.000 festgenommenen nordkoreanischen Flüchtlingen in China eine Zwangsrückführung drohe.