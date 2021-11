Südkorea, USA und Japan sprechen über Kriegsende-Erklärung in Korea

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan führen trilaterale Gespräche zu den Themen Kriegsende-Erklärung auf der koreanischen Halbinsel sowie diplomatische Strategien gegenüber China.Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte am Montag, Vizeaußenministerin Wendy Sherman komme mit ihren Amtskollegen aus Korea und Japan am Mittwoch zusammen. Am Dienstag seien bilaterale Gespräche mit dem südkoreanischen Vizeaußenminister Choi Jong-kun geplant.Experten gehen davon aus, dass neben der Vorgehensweise für eine Kriegsende-Erklärung in Korea die nordkoreanische Nuklearproblematik oben auf der Agenda stehen wird.Die vier Jahre lang auf Eis gelegten trilateralen Gespräche auf Ebene der Vizeaußenminister hatte die amtierende US-Regierung wieder in Gang gebracht. Zuletzt hatten im Juli Gespräche stattgefunden.Zuvor sagte Südkoreas Vizeaußenminister Choi beim US-südkoreanischen Forum für Strategie am Montag in Washington, der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel sei ein langer und schwerer Weg. Die Kriegsende-Erklärung könnte unumkehrbare Fortschritte bei der Denuklearisierung ermöglichen. Zudem könne eine Umwandlung des bereits ungewöhnlich lange bestehenden Waffenstillstandsabkommens in ein Friedenssystem beginnen, so Choi weiter.