Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Boyband BTS wurde bei den diesjährigen MTV Europe Music Awards in vier Kategorien ausgezeichnet.Bei der Preisverleihung in Budapest konnte die siebenköpfige Gruppe Preise für "Best Pop Artist", "Best K-Pop", "Best Group" und "Biggest Fan" gewinnen. Die Bandmitglieder nahmen an der Feier nicht persönlich teil.Der Preis für das "Best Music Video" erhielt Lil Nas X mit "Montero" und Ed Sheeran erhielt für sein Lied "Bad Habits" die Auszeichnungen "Best Artist" und "Best Pop".