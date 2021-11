Britischer Botschafter fordert Behebung von Schwierigkeiten bei Impfpass-Registrierung

Photo : YONHAP News

Der britische Botschafter in Korea Simon Smith hat gefordert, die Schwierigkeiten für Ausländer bei der Registrierung des Covid-19-Impfpasses zu beheben.Der Diplomat schrieb in einem SNS-Beitrag der Botschaft am letzten Freitag, nach dem aktuellen System könnten sich die im Ausland geimpften Ausländer in Korea nicht als geimpft registrieren. In den letzten zwei Wochen habe die britische Botschaft das südkoreanische Gesundheitsministerium sowie Außenministerium zu einer Lösung aufgefordert.Im Beitrag hieß es weiter, bei Personen koreanischer Nationalität werde umgehend der Impfpass anerkannt, auch wenn sie sich im Ausland hätten impfen lassen. Im Hinblick auf den Impfpass dürfe es keine Diskriminierung von Ausländern geben.Im Falle von Ausländern, die im Ausland ihre Impfung erhielten, müssen derzeit ein Impfzertifikat sowie ein Dokument für die Befreiung von der Quarantäne eingereicht werden. Erst dann können sie sich im Impfpass-System eintragen.