Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Patienten im kritischen Zustand ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde stieg der entsprechende Wert heute um Mitternacht auf 495, um 24 mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten, deren Zustand als kritisch gilt, beträgt damit den elften Tag in Folge über 400.Gestern starben 22 Menschen mit einer Corona-Infektion. Es wurden 2.125 Neuinfektionen gemeldet. Über ein Drittel der Neuinfektionen entfällt auf die Hauptstadt Seoul und ihre Umgebung.Insgesamt wurden in Südkorea seit Pandemiebeginn 399.591 Infizierte erfasst.