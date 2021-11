US-Behörde ändert Reisewarnung für Japan auf niedrigste Stufe

Photo : YONHAP News

Die USA haben die Reisewarnung für Japan auf die niedrigste Stufe zurückgenommen. Für Südkorea gilt weiterhin Stufe drei.Die US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) teilten am Montag mit, dass die Reisewarnung für Japan, Indien, Pakistan, Liberia und Mosambik auf Stufe eins nach unten korrigiert werde.Die Reisewarnungen für Ungarn, die Tschechische Republik sowie Island seien hingegen auf die höchste Stufe vier verschärft worden. Dies wurde mit einem zuletzt rapiden Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen in diesen Ländern begründet.Auch das US-Außenministerium gab mit Blick auf Japan zunächst Entwarnung, während im Falle Südkoreas an Stufe drei festgehalten wird.Damit gilt für Südkorea sowohl vonseiten der CDC als auch des Außenministeriums unverändert Stufe drei.