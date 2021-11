Anteil ausländischer Einwohner in Südkorea 2020 erstmals gesunken

Der Anteil der ausländischen Einwohner an der gesamten Bevölkerung in Südkorea ist 2020 erstmals gesunken.Den vom Innenministerium vorgelegten Daten zufolge liegt nach dem Stand 2020 die Zahl der ausländischen Einwohner im Land bei 2,14 Millionen. Damit hatten sie einen 4,1 prozentigen Anteil an der gesamten Bevölkerung.Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der in Korea lebenden Ausländer um 69.000 gesunken. Es sei das erste Mal seit der Erfassung der betreffenden Statistik im Jahr 2006, dass die Zahl schrumpfte.Im Jahr 2006 hatte der Anteil der ausländischen Einwohner bei 1,1 Prozent gelegen. Seitdem stieg er kontinuierlich an und belief sich im Jahr 2019 auf 4,3 Prozent.