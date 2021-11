Photo : YONHAP News

Südkorea hat im vergangenen Jahr laut einer Anti-Korruptionsstudie unter 85 Ländern an 18. Stelle bei der Integrität im Rüstungsbereich gelegen.Südkorea habe auf einer Bewertungsskala von 100 möglichen Punkten im Index für staatliche Verteidigungsintegrität (GDI) 59 Punkte aufgewiesen, teilte die Organisation Transparency International Korea am Dienstag mit.Südkorea werde dadurch mit der Note C bewertet, die ein mittleres Risiko der Korruption im Rüstungsbereich anzeige.Für die Bewertung im GDI-Index werden fünf Bereiche mit Risikopotenzial untersucht: Politik, Beschaffung, Personal, Finanzen und Betrieb.Neuseeland war den Angaben zufolge das einzige Land, das mit der Note A bewertet wurde, die in niedriges Risiko anzeigt. Es folgten acht Länder mit der Note B, darunter Großbritannien, Norwegen und Deutschland.