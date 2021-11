Südkoreas Parlament beginnt Haushaltsdebatte

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Parlament beginnt mit den Diskussionen über den Haushaltsentwurf der Regierung für das nächste Jahr. Der Etatentwurf hat ein Volumen von 604 Billionen Won.Am Dienstag wird zunächst ein Unterausschuss des Haushalts- und Rechnungskomitees der Nationalversammlung mit den Beratungen beginnen.Es wird erwartet, dass der Schwerpunkt der Beratungen auf den geplanten Finanzhilfen in der Corona-Pandemie liegen wird.Im Komitee für Handel, Industrie, Energie, kleine und mittlere Unternehmen hatte die regierende Demokratische Partei (DP) eine Erweiterung des Haushalts um 14,9 Billionen Won vorgeschlagen, um Firmen zu helfen, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind.Auch will die DP, dass 200.000 Won an jeden Bürger ausgezahlt werden. Die oppositionelle Partei des Volkes (PPP) sprach sich gegen allgemeine Hilfen aus.