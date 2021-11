Photo : YONHAP News

Während der Hörverständnisprüfungen bei der landesweiten Reifeprüfung am Donnerstag dürfen erneut keine Flugzeuge starten und landen.Das Verbot gilt nach Angaben des Verkehrsministeriums zwischen 13.05 und 13.40 Uhr 35 Minuten lang.Außer Flügen in Notfallsituationen sollen sämtliche Starts und Landungen gestrichen werden. Davon sind 16 internationale und 63 Inlandsflüge betroffen.Flugzeuge, die zu dieser Zeit in der Luft sind, sollten eine Flughöhe von mindestens drei Kilometern einhalten.