K-Pop-Gruppen wollen Welttournee starten

Photo : YONHAP News

Die koreanische Boygroup BTS und andere K-Pop-Stars wollen trotz der Corona-Pandemie auf Welttournee gehen.BTS wollen zunächst vom 27. November bis zum 2. Dezember im SoFi-Stadion in Los Angeles vier Konzerte geben. Ein weiterer Auftritt ist für den 3. Dezember im Jingle Ball in der kalifornischen Stadt geplant.Die Konzerte würden in der Übergangszeit für das Konzept "Leben mit Covid-19" stattfinden, wie es aus Kreisen der Musikindustrie hieß.Die Boygroup NCT 127 will am 17. und 19. Dezember mit Konzerten im Gocheok Sky Dome in Seoul ebenfalls eine Welttour starten.Auch andere Boygruppen wie ATEEZ, Monsta X und Verivery verkündeten ihre Pläne für eine Welttournee.