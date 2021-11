Deviseneinlagen der Südkoreaner erreichen Höchststand

Photo : YONHAP News

Die Deviseneinlagen in Banken in Südkorea sind im Oktober auf einen Höchststand gestiegen.Wie die Bank of Korea am Dienstag mitteilte, erreichte der Gesamtwert der Fremdwährungseinlagen der Bewohner des Landes einschließlich der in Südkorea lebenden Ausländer und ausländischer Unternehmen im vergangenen Monat 100,77 Milliarden Dollar. Das seien 6,57 Milliarden Dollar mehr gewesen als im September. Es war das erste Mal, dass die Einlagen die Schwelle von 100 Milliarden Dollar übertrafen.Die Einwohner erwarteten unter anderem eine Wertsteigerung des Dollar und eine Schwächung der Landeswährung, hieß es.Der Wechselkurs lag im Oktober bei durchschnittlich 1181,9 Won pro Dollar. Das waren um 11,4 Won weniger als im Monat davor. Die Dollar-Einlagen erreichten 87,52 Milliarden Dollar.