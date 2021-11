Einheimische Produktion von Harnstofflösung übersteigt tägliche Nachfrage

Photo : YONHAP News

Die einheimische Produktion von Harnstofflösung hat mittlerweile die tägliche Nachfrage überstiegen.Das wurde bei einer Regierungssitzung am Dienstag bekannt gegeben, die der erste Vizefinanzminister Lee Eog-won leitete. Demnach seien am Montag 683.000 Liter des Zusatzstoffs hergestellt worden. Täglich würden etwa 600.000 Liter verbraucht.Sechs Hersteller in Südkorea hatten am Sonntag 426.000 Liter produziert und am Samstag 496.000 Liter.Die Regierung will die Produktion weiter ankurbeln und zügig Harnstoff aus dem Ausland ins Land bringen. Dazu zählen auch 18.700 Tonnen Harnstoff aus China.Die Harnstofflösung soll an rund 100 Tankstellen landesweit ausgegeben werden. Am Dienstag wurde mit der Erfassung der Reserven der einzelnen Tankstellen begonnen.Südkorea war zuletzt beim Import von Harnstoff und Harnstofflösung fast vollständig auf China angewiesen. Nachdem Peking seine Exportkontrollen verschärft hatte, kam es zu Lieferengpässen. Die Regierung in Seoul kontaktierte daher andere Exporteure von Harnstoff und fuhr die Produktion von Harnstofflösung im eigenen Land wieder hoch.