Südkorea siegt in Qualifikation für Fußball-WM mit 3:0 über Irak

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation mit 3:0 gegen Irak gewonnen.Mittelfeldspieler Lee Jae-sung brachte die Mannschaft am Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha in der 33. Minute in Führung.Später verwandelte Kapitän Son Heung-min einen Strafstoß. Jeong Woo-yeong erhöhte in der zweiten Halbzeit noch auf 3:0.Es war Sons 30. Länderspieltor, für seinen Teamkollegen Jeong war es der erste Treffer in einem Länderspiel.Südkorea bleibt Zweiter in Gruppe A und hat nach vier Siegen und zwei Unentschieden 14 Punkte auf dem Konto.In der abschließenden Qualifikationsphase wird in zwei Gruppen gespielt. Die Erst- und Zweitplatzierten sind direkt für die Endrunde in Katar qualifiziert.