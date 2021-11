Politik Vorsitzender von Deutsch Motors wegen Vorwurfs der Aktienkursmanipulation festgenommen

Der Vorsitzende des BMW-Händlers Deutsch Motors ist wegen des Vorwurfs der Aktienkursmanipulation festgenommen worden.



Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ am Dienstag Haftbefehl gegen Kwon Oh-soo und begründete dies mit Verdunkelungsgefahr.



Kwon besitzt den größten Anteil an dem Unternehmen und soll Insiderinformationen durchsickern lassen sowie Marktteilnehmer mobilisiert haben, um den Börsenkurs des Unternehmens zu manipulieren.



Er soll zusammen mit Partnern von 2009 bis 2012 Käufe von 15,99 Millionen Aktien getätigt oder dazu veranlasst haben. Die Aktien sollen 63,6 Milliarden Won oder 54 Millionen Dollar wert sein.



Besondere Brisanz hat der Fall deshalb, weil nach Kwons Festnahme auch gegen Kim Keon-hee, die Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Yoon Seok-youl, ermittelt werden könnte. Sie steht im Verdacht, ebenfalls in den Fall verwickelt zu sein.



Partner von Kwon waren bereits im letzten und diesen Monat festgenommen worden. Einer von ihnen soll für Kwons Wertpapiergeschäfte zuständig gewesen sein.