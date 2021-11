Regierung verkürzt Intervalle für Auffrischungsimpfung

Photo : YONHAP News

Weil es immer häufiger zu Durchbruchsinfektionen kommt, will die Regierung die Intervalle für Corona-Auffrischungsimpfungen erheblich verkürzen.Das Intervall bei den Senioren über 60 Jahre sowie Patienten und Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen wird von sechs auf vier Monate verkürzt werden. Menschen in ihren Fünfzigern sollen nach fünf Monaten die Drittimpfung bekommen.Ministerpräsident Kim Boo-kyum sagte heute, dass rund 13,78 Millionen Bürger bis Ende des Jahres eine Auffrischungsimpfung erhalten könnten.