Südkorea und USA wollen sich für schnellere Fortschritte für Kriegsende-Erklärung einsetzen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen sich offenbar für schnellere Fortschritte für eine Kriegsende-Erklärung auf der koreanischen Halbinsel einsetzen.Das Außenministerium in Seoul gab bekannt, bei ihren bilateralen Gesprächen am Dienstag in Washington hätten Vizeaußenminister Choi Jong-kun und seine US-amerikanische Amtskollegin Wendy Sherman erneut bestätigen können, dass die Kommunikation sowie die Zusammenarbeit für Fortschritte des Friedensprozesses, darunter auch die Kriegsende-Erklärung, auf allen Ebenen reibungslos verliefen. Die Beratungen sollten fortgesetzt werden, um Nordkorea an den Verhandlungstisch zu holen, hieß es.Das US-Außenministerium veröffentlichte ebenfalls eine Pressemitteilung. Darin heißt es unter anderem, beide Vizeaußenminister hätten sich mit der vollständigen Denuklearisierung Koreas als gemeinsames Versprechen sowie der Nordkoreafrage auseinandergesetzt. Zudem hätten beide betont, dass die trilaterale Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan unerlässlich sei, um sich den internationalen Herausforderungen zu stellen, hieß es weiter.