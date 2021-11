Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife 2022 findet morgen statt

Photo : YONHAP News

Die Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife für das Jahr 2022 findet in Korea am morgigen Donnerstag statt.Einen Tag vor der Prüfung werden die Prüflinge zu den jeweiligen Prüfungsorten gerufen. Dort erhalten sie eine persönliche Kennnummer für den Test und werden darüber informiert, worauf sie bei der Prüfung achten müssen.Am heutigen Mittwoch bleiben landesweit die Kliniken der Gesundheitsbehörde bis 22 Uhr geöffnet. Prüflinge können dort bei Bedarf noch spät einen Covid-19-Test machen.Die diesjährige Reifeprüfung findet an 1.300 Orten statt. Für die Teilnehmer in Quarantäne wurden 112 Prüfungsorte eingerichtet. Für die positiv auf Covid-19 getesteten Schüler wurden 383 Betten in Krankenhäusern reserviert.Die Zahl der Prüflinge stieg um 16.387 verglichen mit dem Vorjahr auf 509.821.