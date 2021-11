Corona-Impfquote bei Ausländern in Korea liegt bei 72 Prozent

Photo : YONHAP News

72 Prozent der Ausländer, die sich in Korea aufhalten, haben sich gegen das Coronavirus (Covid-19) impfen lassen.Das Justizministerium teilte mit, die Impfquote bei den Ausländern, die sich legal in Korea aufhalten, liegt bei 71,7 Prozent. 74,6 Prozent der Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land seien ebenfalls geimpft.Der Anteil der positiv auf das Coronavirus getesteten Ausländer sei von 21,7 Prozent am 13. Oktober auf 6,2 Prozent stark zurückgegangen, hieß es.Das Ministerium startete eine Kampagne und setzte Anreize, damit sich auch Ausländer ohne Visum impfen lassen können.