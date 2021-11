USA wollen bei Nordkorea mit China zusammenarbeiten

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist nach den Worten des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, einer der Hauptbereiche, in denen Washington und Peking zusammenarbeiten können und auch sollten.Sullivan sprach davon bei einem Webinar über den Ausgang des Online-Gipfeltreffens von US-Präsident Joe Biden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Montag. Beide Seiten hätten ihre Ansichten über wichtige regionale Themen, darunter Nordkorea, den Iran und Afghanistan, miteinander geteilt.Sullivan bekräftigte die Entschlossenheit der USA, den Dialog mit Nordkorea suchen zu wollen.Trotz der jüngsten nordkoreanischen Raketentests hätten die USA angedeutet, dass sie zur Diplomatie mit Nordkorea bereit seien, falls dies Pjöngjang ebenfalls wolle. Die Koordination in dieser Frage sei daher sehr wichtig.Biden sei zum Gipfel mit Xi aus einer Position der Stärke gegangen, die durch die engen Beziehungen der USA mit ihren Verbündeten einschließlich Südkoreas gestützt würden, sagte Sullivan.