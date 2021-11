Photo : YONHAP News

Südkorea will mit dem Pazifik-Inselstaat Palau schrittweise eine "Reiseblase" in der Corona-Pandemie starten.Südkoreas Außenminister Chung Eui-yong einigte sich darauf bei einem Online-Treffen mit Staatsminister Gustav Aitaro und Tourismusminister Ngiraibelas Tmetuchl aus Palau.Durch die Schaffung einer Reiseblase würden gegen Covid-19 geimpfte Reisende aus beiden Ländern von einer Quarantänepflicht ausgenommen, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Dazu müssten die Gesundheitsbehörden beider Länder noch Details klären.Südkorea hat derzeit solche Reiseblasen-Arrangements mit Saipan und Singapur.