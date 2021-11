Moon: Junge Unternehmen an vorderster Front der digitalen Innovation

Photo : YONHAP News

Junge Unternehmen stehen nach Ansicht des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in an vorderster Front, wenn es um die digitale Erneuerung in der Zeit nach der Corona-Pandemie geht.Durch die Beschleunigung der "digitalen Innovation" stehe die Welt vor einem neuen Start, der über die Erholung von der Covid-19-Krise hinausgehe, sagte Moon am Mittwoch bei der Eröffnung einer Industrieausstellung für Startup-Unternehmen in Seoul.Im Zentrum dieses Neuanfangs stünden Startups, die Produkte und Dienste kreierten, von denen vorher noch niemand gehört habe. Südkorea erlebe derzeit einen zweiten "Venture-Boom". Die Investitionen in das Startup-Geschäft hätten ein Rekordhoch erreicht.Es gebe 15 koreanische Einhorn-Unternehmen, sagte Moon in Anspielung auf nicht börsennotierte junge Unternehmen mit einem Wert von mehr als eine Billion Won (846 Millionen Dollar).