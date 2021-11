Präsident Moon trifft Amtskollegen aus Costa Rica

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in wird in der nächsten Woche seinen Amtskollegen aus Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, in Seoul treffen.Schwerpunkt des Treffens werde der Ausbau der bilateralen Beziehungen sein, teilte Moons Büro mit. Dabei würden vermutlich auch die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie der Klimaschutz wichtige Themen sein.Als weitere Themen nannte das Präsidialamt unter anderem die Kooperation bei der Digitalisierung und in der Bioindustrie.Quesada wird am Sonntag zu einem viertägigen Besuch eintreffen. Es ist die erste Reise des costa-ricanischen Präsidenten in Asien seit seiner Amtsübernahme im Mai 2018.Beide Länder feiern im nächsten Jahr den 60. Jahrestag der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen.