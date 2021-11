Über acht von zehn Intensivbetten für Covid-Patienten in Seoul belegt

Photo : YONHAP News

Acht von zehn Intensivbetten für Covid-19-Patienten in der Hauptstadt Seoul sind belegt.Nach Behördenangaben sind 67 von 278 Intensivbetten für Corona-Erkrankte mit Stand 17 Uhr am Dienstag belegt, das ist eine Quote von 80,6 Prozent.Damit wurde der Wert von 75 Prozent weit übertroffen, den die Regierung als ein Kriterium für die Aussetzung ihres "Mit-Corona-Programms" und Ergreifung einer Notfallmaßnahme genannt hat.Der Prozentsatz liegt in der Seoul nahe gelegenen Gyeonggi-Provinz bei 72,2 Prozent.Landesweit liegt der Prozentsatz bei 62,6 Prozent.Unterdessen ist etwa die Hälfte der Kapazitäten der nicht-klinischen Corona-Behandlungszentren ausgeschöpft. 4.141 Infizierte kurieren sich zu Hause aus.