'Squid Game' ist meistgesehene Netflix-Serie

Photo : KBS News

Die südkoreanische Dramaserie "Squid Game" ist laut Netflix die meistgesehene Produktion des Streamingdienstes.In den ersten vier Wochen seit der Premiere der Serie seien 1,65 Milliarden Stunden Streaming-Zeit registriert worden, teilte Netflix am Dienstag in den USA mit.Auf seiner Liste der zehn meistgesehenen Filme, die auf der Grundlage der Streaming-Zeit in 28 Tagen erstellt worden sei, stehe "Squid Game" bei den nicht-englischen Serien ganz oben.Etwa 142 Millionen Haushalte hätten sich die Serie in den ersten vier Wochen angeschaut.