USA werfen Nordkorea erneut schwere Verletzungen der Religionsfreiheit vor

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea erneut schwere Verletzungen der Religionsfreiheit vorgeworfen.Nordkorea steht damit seit 2001 ununterbrochen auf der schwarzen Liste von Ländern, denen "systematische, anhaltende und schwerwiegende Verletzungen der Religionsfreiheit" zur Last gelegt werden.US-Außenminister Antony Blinken teilte am Mittwoch in Washington mit, dass Myanmar, China, Eritrea, Iran, Nordkorea, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Tadschikistan und Turkmenistan ebenfalls auf der Liste stünden.Russland wurde dieses Jahr neu auf die Liste gesetzt, Nigeria hingegen gestrichen.Die schwarze Liste zu Verletzungen der Religionsfreiheit wird seit 1998 jedes Jahr von der US-Regierung an den Kongress übermittelt.