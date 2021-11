US-Vizeaußenministerin Sherman nach Beratungen mit Südkorea und Japan sehr zufrieden

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman hat sich nach Beratungen mit Südkorea und Japan sehr zufrieden gezeigt.Ihre Zufriedenheit äußerte sie am Mittwoch im Anschluss an die Gespräche mit ihren Amtskollegen Choi Jong-kun und Takeo Mori in Washington auf einer Pressekonferenz. Thema der Gespräche waren Wege, mit denen sich eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel am besten erreichen lasse.Die drei Gesprächspartner hätten sich für eine vollständige atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel erneut entschlossen gezeigt.Washington hege Pjöngjang gegenüber keine feindseligen Absichten und sei davon überzeugt, dass Diplomatie und Dialog wichtig seien, um das Ziel der Denuklearisierung und Schaffung von dauerhaftem Frieden zu erreichen.Ursprünglich sollten alle drei Beamten um 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben, jedoch hatte sich nur Sherman vor den Journalisten geäußert.Ihr zufolge hätten bilaterale Differenzen zwischen Südkorea und Japan, die aber keinen Zusammenhang mit dem eigentlichen Treffen hätten, für Änderungen gesorgt. Weitere Details nannte sie nicht.