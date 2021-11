Dritter Ausschuss der UN-Generalversammlung beschließt erneut Menschenrechtsresolution gegen Nordkorea

Photo : Getty Images Bank

Der Dritte Ausschuss der UN-Generalversammlung hat erneut eine Menschenrechtsresolution gegen Nordkorea verabschiedet.Der für humanitäre und kulturelle Fragen zuständige Ausschuss beschloss damit am Mittwoch die 17. Resolution dieser Art seit 2005. Der Beschluss erfolgte ohne Abstimmung im Konsens.Die Resolution wird im kommenden Monat in der Generalversammlung vorgestellt. Südkorea zählte nicht zu den Initiatoren der Resolution, war jedoch an der Beschlussfassung beteiligt.Initiiert wurde die Resolution von EU-Staaten und sie ist mit denen der Vorjahre nahezu identisch. Neu aufgenommen wurde die Aufforderung an Nordkorea, mit der globalen Impfstoffplattform COVAX zu kooperieren, um die zeitgerechte Lieferung und Verteilung von Covid-19-Impfstoff sicherzustellen.