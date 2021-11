Mehr als 509.000 Personen legen jährliche Reifeprüfung ab

Photo : YONHAP News

In Südkorea legen heute über 509.000 Prüflinge ihre Reifeprüung ab.Die landesweite Prüfung zur Festellung der Hochschulreife CSAT findet an 1.300 Orten statt.Um 8.40 Uhr stand zunächst die Prüfung im Fach Koreanisch an. Es folgen die Aufgaben in Mathematik, Englisch, koreanischer Geschichte und Naturwissenschaften. Den Abschluss bilden die Prüfungen zu Fremdsprachen, mit denen der gesamte Test um 17.45 Uhr zu Ende geht.Mit 509.800 Prüflingen ist die Teilnehmerzahl dieses Jahr etwas höher als im Vorjahr. Damals hatten so wenig Personen die Prüfung abgelegt wie noch nie seit Einführung des Prüfungsformats im Jahr 1994.Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, kann die Prüfung in einem Covid-Behandlungszentrum oder Krankenhaus ablegen. Für Quarantänepflichtige wurden rund 112 separate Prüfungsräume bereitgestellt.Mit Stand Dienstag, 12 Uhr waren 68 Prüflinge mit dem Coronavirus infiziert, 105 mussten in häuslicher Isolation bleiben. Wer kurz vor dem Betreten des Prüfungsraums Symptome hatte, wurde in einen gesonderten Bereich geleitet und konnte dort die Prüfung ablegen.Alle Prüflinge müssen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Testergebnisse werden am 10. Dezember bekannt gegeben.