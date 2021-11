US-Handelsbeauftragte besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten, Katherine Tai, wird heute nach Südkorea kommen, um über anstehende Handelsangelegenheiten zu diskutieren.Es ist der erste offizielle Korea-Besuch eines US-Handelsbeauftragten seit 2011.Tai wird nach der Einreise am Donnerstagnachmittag Maßnahmen zur Corona-Eindämmung wie einen PCR-Test durchlaufen. Ab Freitag sind Treffen mit Regierungsbeamten Südkoreas geplant.Am Freitagnachmittag ist die sechste Sitzung des gemeinsamen Ausschusses zum Freihandelsabkommen (FHA) zwischen beiden Ländern vorgesehen. Es wird erwartet, dass Tai und der südkoreanische Handelsminister Yeo Han-koo über bilaterale Handelsangelegenheiten einschließlich der Themen des gemeinsamen Komitees umfassend diskutieren werden.Der gemeinsame FHA-Ausschuss trifft sich seit dem Inkrafttreten des überarbeiteten Pakts am 1. Januar 2019 zum ersten Mal in Präsenz.