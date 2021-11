Südkorea bei Beschäftigungsquote bei jungen Hochschulabsolventen an 31. Stelle unter OECD-Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im OECD-Vergleich eine niedrige Beschäftigungsquote bei den jungen Hochschulabsolventen aufzuweisen.Das ergab eine Analyse durch das dem Unternehmerverband FKI unterstellte Koreanische Wirtschaftsforschungsinstitut (KERI). Das Institut analysierte die Quote des Abschlusses der höheren Bildung und Beschäftigungsindikatoren bei den jungen Menschen im Alter von 25 bis 34 Jahren in den Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Die Beschäftigungsquote bei den jungen Hochschulabsolventen in Südkorea lag demnach mit 75,2 Prozent unter dem Niveau in Großbritannien (90,6 Prozent), Deutschland (88,4 Prozent) und Japan (87,8 Prozent). Südkorea lag an 31. Stelle unter den 37 OECD-Mitgliedern.Das Institut machte darauf aufmerksam, dass der Anteil der wirtschaftlich inaktiven Bevölkerung an den jungen Hochschulabsolventen in Südkorea mit 20,3 Prozent der dritthöchste in den 37 OECD-Mitgliedstaaten ist.Drei von zehn jungen Hochschulabsolventen in Südkorea, die im letzten Jahr nicht wirtschaftlich aktiv waren, bereiteten sich auf einen künftigen Job vor. Zwei von ihnen ruhten sich aus.