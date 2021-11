Frankreich will Ausstellung von „Jikji“ in Korea überprüfen, wenn keine Gefahr der Beschlagnahme besteht

Photo : YONHAP News

Die französische Regierung will die Ausstellung von „Jikji Simche Yojeol“, dem ältesten erhaltenen mit beweglichen Metalllettern gedruckten Werk der Welt, in Südkorea wohlwollend überprüfen, falls keine Beschlagnahmegefahr besteht.Entsprechendes habe die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot beim Treffen mit dem südkoreanischen Amtskollegen Hwang Hee in Paris gesagt, sagte dieser am Mittwoch (Ortszeit) gegenüber koreanischen Korrespondenten.Hwang und Bachelot diskutierten am Montag am Sitz des französischen Kulturministeriums über Kooperationsmöglichkeiten zwischen Südkorea und Frankreich im Kulturbereich. Dabei brachte Hwang eine eventuelle Ausstellung von „Jikji“ in Südkorea zur Sprache.Bachelot äußerte sich besorgt über die Möglichkeit, dass das Werk in Südkorea beschlagnahmt werden könnte. Hwang erläuterte, die Regierung werde gewährleisten, dass es nicht dazu komme.Die französische Ministerin habe gesagt, Seoul möge die Nationalbibliothek von Frankreich um Arbeitsgespräche bitten, bei der „Jikji“ aufbewahrt ist.Südkorea hat keinen triftigen Grund dafür, sich um die Rückholung von „Jikji“ zu bemühen, weil das Kulturgut weder erbeutet noch gestohlen wurde.Das Werk wurde in der späten Goryeo-Zeit im Jahr 1377 im buddhistischen Tempel Heungdeok in Cheongju veröffentlicht. Wie verlautete, habe Collin de Plancy, der 1886 als erster französischer Gesandter nach Korea kam, zwischen Ende der 1880er und Anfang der 1890er Jahre in Korea das Werk erhalten.„Jiki“ wurde 2001 in die UNESCO-Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen.