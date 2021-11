Jeju strebt Wiederaufnahme von Visa-Waiver-Programm an

Die Provinz Jeju will das wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Programm einer visafreien Einreise von Ausländern für einen kurzfristigen Aufenthalt wieder aufnehmen.Die Provinzverwaltung teilte am Mittwoch mit, dass sie die Regierung angesichts der schrittweisen Rückkehr zur Normalität um die Wiederaufnahme des Visa-Waiver-Programms bitten wolle.Der kommissarische Gouverneur Koo Man-sub hatte am Montag in einer Rede vor dem Provinzparlament gesagt, man wolle um die Wiederaufnahme des Visa-Waiver-Programms bitten und zugleich eine volle Zulassung der Hafeneinfahrt von Kreuzfahrtschiffen anstreben. Damit wolle die Provinz ein Sprungbrett dafür schaffen, wieder ein Zentrum für den Kreuzfahrttourismus in Nordostasien zu sein.Auf der südlichen Ferieninsel werden am 25. November mit dem Start einer Reiseblase erstmals seit dem Pandemie-Ausbruch Gruppentouristen aus Singapur erwartet.Im bisherigen Jahresverlauf besuchten etwa 42.000 ausländische Touristen die Insel. Das sind 80 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Verglichen mit 2019 sank die entsprechende Zahl um fast 100 Prozent.