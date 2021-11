Sopranistin Jo Su-mi in die Asian Hall of Fame aufgenommen

Photo : YONHAP News

Sopranistin Jo Su-mi ist als erste Südkoreanerin in die Asiatische Ruhmeshalle aufgenommen worden.Ihre Agentur SMI Entertainment teilte am Mittwoch mit, dass Jo bei der online übertragenen 17. Zeremonie zur Aufnahme in die Asian Hall of Fame diese Ehre zuteilgeworden sei.Die Asian Hall of Fame wurde 2004 in der US-Stadt Seattle gegründet, um auf die Verdienste von Asiaten für die Entwicklung der Welt aufmerksam zu machen.Bisher wurden unter anderem Schauspieler Bruce Lee, Eiskunstläuferin Kristi Yamaguchi, die Journalistin Connie Chung und der koreanischstämmige US-Schauspieler Daniel Dae Kim in diese Ruhmeshalle aufgenommen.Dieses Jahr können sich insgesamt zehn Personen über die Ehrung freuen, darunter die US-amerikanische Unternehmensmanagerin indischer Abstammung Indra Nooyi und der amerikanische Musikproduzent japanischer Herkunft Steve Aoki.