Südkorea erhöht ab 2022 Zuschuss für Schwangerschaft und Geburt deutlich

Photo : YONHAP News

Der Zuschuss der nationalen Krankenversicherung für die Schwangerschaft und Geburt wird ab Januar nächsten Jahres deutlich steigen.Der Zuschuss wird in Form eines Guthabens auf Kredit- oder Debitkarten gewährt.Laut dem Gesundheitsministerium und dem Nationalen Krankenversicherungsdienst (NHIS) werden entsprechende Änderungen der betreffenden Bestimmungen am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten.Die Höhe der finanziellen Hilfe für die Behandlungskosten bei der Schwangerschaft und Geburt steigt demnach im Falle einer Einkindschwangerschaft von 600.000 Won (508 Dollar) auf eine Million Won (847 Dollar). Bei einer Mehrlingsschwangerschaft wird der Betrag von einer Million Won auf 1,4 Millionen Won (1.186 Dollar) steigen.Wer in einem für die Geburt infrastrukturell schwachen Gebiet lebt, bekommt zusätzlich 200.000 Won (169 Dollar).Zugleich wird die Nutzungsfrist für den Zuschuss von einem Jahr ab dem Tag der Geburt (auch Fehl- und Totgeburt) auf zwei Jahre verlängert.