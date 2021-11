Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf Rekordhoch von 3.292

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den höchsten Stand seit dem Pandemiebeginn im Land gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 3.292 Neuansteckungen, darunter 3.272 lokal übertragene und 20 eingeschleppte Fälle, bestätigt.Damit wurde der bisherige Rekordstand von 3.270 Neuinfektionen an einem Tag übertroffen, der am 25. September gemeldet worden war. Zudem wurde erstmals den zweiten Tag in Folge die 3.000er-Marke überschritten.Die Zahl der kritisch erkrankten Corona-Patienten sank um 16 auf 506.Währenddessen kletterte die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 um 29 auf 3.187. Die Letalitätsrate beträgt 0,78 Prozent.Bisher sind 40,31 Millionen Menschen, 78,5 Prozent der Bevölkerung, vollständig geimpft. Die Quote erreicht bei den über 18-Jährigen 90,7 Prozent.