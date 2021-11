Präsident Moon hofft auf Visionsschaffung mit nördlichen Ländern für ostasiatische Eisenbahngemeinschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Hoffnung geäußert, dass die Kooperation zwischen Südkorea und nördlich gelegenen Ländern noch mehr Früchte tragen wird.Er hoffe, dass Visionen geschaffen würden, um gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu eröffnen, darunter die Nordpolarroute, eine ostasiatische Eisenbahngemeinschaft und die Nordostasiatische Kooperation für Gesundheitssicherheit.Entsprechendes sagte Moon in seiner Videobotschaft bei der Eröffnungsfeier des dritten Internationalen Forums für die nördliche Wirtschaftskooperation am Donnerstag in Seoul, das das präsidiale Komitee für die nördliche Wirtschaftskooperation veranstaltete.Korea werde als Mitglied Eurasiens auf dem Weg zum Frieden und Wohlstand der nördlichen Staaten immer mitgehen, sagte Moon.Die Schaffung einer ostasiatischen Eisenbahngemeinschaft hatte Präsident Moon in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag im Jahr 2018 zum ersten Mal vorgeschlagen, und zwar als eine konkrete Idee für einen Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel.Die Eisenbahngemeinschaft soll Süd- und Nordkorea, China, Japan, Russland und die Mongolei umfassen. Die Idee steht in einem engen Zusammenhang mit dem Projekt zur Bahnverbindung zwischen beiden Koreas, eine Folgemaßnahme der innerkoreanischen Panmunjom-Erklärung vom April 2018.