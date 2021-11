Parlamentsausschuss beschließt stärkste Kürzung von Budget für Waffenbeschaffung für 2022

Photo : YONHAP News

Das Budget für die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit einschließlich der Waffenbeschaffung ist so kräftig wie nie zuvor gekürzt worden.Der parlamentarische Verteidigungsausschuss habe am Dienstag die im Verteidigungsbudget für das kommende Jahr vorgesehenen Kosten für die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit gegenüber dem Regierungsvorschlag in Höhe von 17,33 Billionen Won um 612,2 Milliarden Won (520 Millionen Dollar) auf 16,72 Billionen Won (14,17 Milliarden Dollar) gekürzt, teilte die Behörde für Wehrbeschaffung mit.Das Budget für die Forschungs- und Entwicklungsprojekte einschließlich solcher für die einheimische Produktion von Teilen wurde zwar um 40,7 Milliarden Won (34,5 Millionen Dollar) aufgestockt. Die Budgetkürzungen fielen jedoch mit 652,9 Milliarden Won (553 Millionen Dollar) größer aus.Von der Kürzung betroffen sind unter anderem die Kosten für die Beschaffung eines Leichtflugzeugträgers sowie von weiteren Frühwarnflugzeugen und schweren Kampfhubschraubern sowie ein Projekt zur Leistungsverbesserung der F-35A-Kampfjets.