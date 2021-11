UN-Kommando nimmt Ende November Panmunjom-Touren wieder auf

Photo : YONHAP News

Im Einklang mit der schrittweisen Rückkehr zur Normalität in Südkorea werden die Touren zum innerkoreanischen Grenzort Panmunjom nach einer pandemiebedingten Pause wieder aufgenommen.Das UN-Kommando (UNC) gab in einer Pressemitteilung am Donnerstag die Entscheidung bekannt, Touren in die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA) in Panmunjom im Einklang mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen und der Einführung des Mit-Corona-Programms durch die südkoreanische Regierung am 30. November wieder aufzunehmen.Das UNC habe den Termin für den Neustart der Touren mit dem Vereinigungsministerium besprochen. Es werde alle notwendigen Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit der Besucher von Panmunjom ergreifen, fügte das Kommando hinzu.Das UNC verwaltet und überwacht das Waffenstillstandsabkommen. Sein Tourprogramm in Panmunjom in der demilitarisierten Zone (DMZ) zwischen beiden Koreas soll dazu dienen, die Öffentlichkeit auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel sowie die Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens aufmerksam zu machen.Die Touren waren im letzten Dezember aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 ausgesetzt und im April dieses Jahres zum Teil wieder aufgenommen worden. Mit der Verschärfung der Abstandsregeln in der Hauptstadtregion auf die höchste Stufe am 9. Juli wurde das Programm jedoch wieder eingestellt.