Internationales AP: Gebeine eines im Koreakrieg gefallenen US-Soldaten nach 71 Jahren identifiziert

Die sterblichen Überreste eines im Koreakrieg gefallenen US-amerikanischen Soldaten sind 71 Jahre nach dessen Tod identifiziert worden.



Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch (Ortszeit).



Es handelt sich um Sergeant Howard Beldon, der aus Haag im US-Bundesstaat New York stammte.



Die Agentur des US-Verteidigungsministeriums für den Nachweis von Kriegsgefangenen und Vermissten (DPAA) stellte am 14. Oktober seine Identität fest, während sie die 2018 von Nordkorea übergebenen Gebeine amerikanischer Kriegsgefallenen analysierte.



Belden wurde am 1. Dezember 1950 während der Schlacht um den Changjin-Stausee als vermisst gemeldet. Mehr als 1.000 US-Soldaten wurden während der Schlacht gegen die chinesischen Truppen vom 27. November bis 11. Dezember 1950 in Changjin in der Provinz Süd-Hamgyong getötet.



Nordkorea hatte den USA nach dem Gipfel zwischen dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump und seinem Machthaber Kim Jong-un im Juni 2018 in Singapur 55 Sätze der Überreste von im Koreakrieg gefallenen US-Soldaten übergeben.