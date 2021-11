Politik Seoul bekräftigt angesichts neuer UN-Menschenrechtsresolution zu Nordkorea Bemühungen um Menschenrechtsverbesserung

Das Vereinigungsministerium will sich weiter um die Verbesserung der Menschenrechte der Nordkoreaner durch den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen bemühen.



Die Position teilte das Ministerium am Donnerstag angesichts der Annahme einer neuen Menschenrechtsresolution gegen Nordkorea im Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung am Mittwoch mit.



Es sei die grundlegende Position der Regierung, sich mit der internationalen Gemeinschaft einschließlich der Vereinten Nationen gemeinsam zu bemühen, damit die Menschenrechte der Einwohner in Nordkorea substanziell verbessert werden könnten, sagte ein Ministerialer. Auf der Grundlage dieser Position habe sich Seoul nach letztem Jahr auch dieses Jahr an der Annahme der Resolution im Konsens beteiligt.



Die Vereinten Nationen haben seit 2005 jedes Jahr eine Resolution zur Menschenrechtslage in Nordkorea verabschiedet. Die neue Resolution wird im Dezember in der Generalversammlung eingebracht.