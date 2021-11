US-Vizeaußenministerin: USA und Japan bekräftigen Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Die USA und Japan haben die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Südkorea bekräftigt.Das sagte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman im Anschluss an ihr Gespräch mit dem japanischen Amtskollegen Takeo Mori am Donnerstag.Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit sollten globale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angegangen werden, sagte sie.Tags zuvor hatte Mori sich geweigert, an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Sherman und dem südkoreanischen Amtskollegen Choi Jong-kun teilzunehmen. Sherman war daher allein vor die Presse getreten.Grund war der Streit zwischen Südkorea und Japan um die Felseninseln Dokdo. Dieser rückte erneut ins Zentrum, weil der Chef der nationalen Polizei Südkoreas die Inseln besucht hatte.Choi hatte Reportern später erklärt, dass Japan aus Protest gegen den Dokdo-Besuch des Polizeichefs die Teilnahme an der Pressekonferenz verweigert habe.